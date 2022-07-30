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    • Дорожный долгострой: трассу Унеге-Бейсен-Сайхин откроют в 2023 году

    30 Июля 2022 13:00

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Готовность трассы «Унеге-Бейсен-Сайхин» в Западно-Казахстанской области к открытию проезда составляет треть, заасфальтировано почти 35 км автодороги. В ближайшее время будут нанесены дорожные разметки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

    Данный проект являлся дорожным долгостроем.Работы были возобновлены в текущем году. Дорожно-строительные работы ведут отечественные подрядные организации.

    «На объекте капитального ремонта предусмотрены все необходимые ресурсы для строительно-монтажных работ. Мобилизовано свыше 140 единиц спецтехники и более 200 дорожных рабочих. Работы ведутся в круглосуточном режиме и в соответствии с графиком. Подрядные организации задействовали два асфальтобетонных завода (АБЗ). Часть объема дорожно-строительных материалов является привозным. Они доставляются из соседних Актюбинской и Мангистауской областей», - сообщили в пресс-службе нацкомпании.

    Общая протяженность данной республиканской трассы составляет 103 км, состоит из двух участков. Полное открытие движения планируется до конца 2023 года.

    Фото: ru.qaj.kz
    #Западно-Казахстанская область #Дороги
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