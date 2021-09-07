Дорожных рабочих избили и ранили ножом в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане жестоко избили и нанесли ножевые ранения рабочим, проводившим дорожно-строительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В результате инцидента в городскую больницу с ножевыми ранениями были доставлены трое дорожных рабочих. В ночное время на канал «102» поступило сообщение, что на мосту вдоль шоссе Алаш идет массовая драка.

Бригада рабочих, занимавшаяся дорожно-ямочным ремонтом, подверглась нападению.

Установлено, что около 00:40 часов к ним на автомашине Lexus подъехали неизвестные мужчины и пытались проехать на месте проведения ремонтных работ. В ходе словесной перепалки, которая переросла в драку, водитель и пассажиры иномарки нанесли ножевые ранения дорожным рабочим.

Своевременно прибывшими на место инцидента полицейскими водитель и пассажиры автомашины были задержаны. При осмотре места происшествия был обнаружен складной нож.

В настоящее время двое зачинщиков драки в возрасте 29 и 20 лет водворены в изолятор временного содержания ДП. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.