РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:50, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Дорожных рабочих избили и ранили ножом в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане жестоко избили и нанесли ножевые ранения рабочим, проводившим дорожно-строительные работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В результате инцидента в городскую больницу с ножевыми ранениями были доставлены трое дорожных рабочих. В ночное время на канал «102» поступило сообщение, что на мосту вдоль шоссе Алаш идет массовая драка.

    Бригада рабочих, занимавшаяся дорожно-ямочным ремонтом, подверглась нападению.

    Установлено, что около 00:40 часов к ним на автомашине Lexus подъехали неизвестные мужчины и пытались проехать на месте проведения ремонтных работ. В ходе словесной перепалки, которая переросла в драку, водитель и пассажиры иномарки нанесли ножевые ранения дорожным рабочим.

    Своевременно прибывшими на место инцидента полицейскими водитель и пассажиры автомашины были задержаны. При осмотре места происшествия был обнаружен складной нож.

    В настоящее время двое зачинщиков драки в возрасте 29 и 20 лет водворены в изолятор временного содержания ДП. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Астана для mail.ru Происшествия Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    04:04, 02 Октябрь 2023
    Дворец бракосочетания появился в Кызылорде
    03:00, 02 Октябрь 2023
    Жасыл ел: строительные и педагогические отряды могут появиться в Карагандинской области
    02:22, 02 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в восьми городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!