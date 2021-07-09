Дорожные работы на трассе «Кандыагаш-Макат» закончат до конца года

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Во второй половине текущего года дорожники планируют закончить дорожные работы на автомобильной дороге республиканского значения «Кандыагаш-Макат», которая связывает Актюбинскую и Атыраускую области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

Эта дорога была построена в 60-тых годах прошлого столетия. За более чем 50 лет эксплуатации здесь проводили только текущий ремонт, поэтому в последнее время до реконструкции автомобилисты были вынуждены пользоваться проселочными дорогами вдоль трассы.

Проект реконструкции включает в себя семь участков общей протяженностью 304 километра, а также строительство 11 мостов и двух автомобильных путепроводов через железную дорогу.

Необходимо отметить, что до начала реконструкции время в пути от Кандыагаша до поселка Макат занимало не менее 11-12 часов, а до города Атырау более 14 часов. После полного завершения работ время в пути от Кандыагаша до Маката составит около 4 часов, а до Атырау до 6 часов.

Генеральными подрядчиками выступают компании «Тодини», «Шанхай Констракшн», «СП Аккорд/ Ак жол курылыс» и «Ант Иншаат».

В текущем году организациям требуется уложить 1 353 тыс. тонн асфальтобетона, на сегодняшний день уложено уже 1 008 тыс. тонн.

В реализации проекта задействовано около 1 тыс. человек и более 680 единиц техники.

Кроме того, в рамках проекта ведется строительство объездной дороги поселка Доссор Макатского района Атырауской области. Это позволит создать безопасные условия для жителей Доссора.

В целом, реализация проекта повысит транспортную доступность, а также окажет положительное влияние на предпринимательскую активность местного населения за счет развития объектов придорожного сервиса и организации площадок отдыха.