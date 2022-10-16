Дорожные плиты, ступени и перемычки из железобетона начали выпускать в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Выпуском дорожных плит, ступеней, перемычек из железобетона, панельных перекрытий и фундаментальных блоков теперь будут заниматься в Аршалынском районе Акмолинской области. Здесь в преддверии Дня Республики заработал завод «SG Beton» по производству железобетонных изделий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как сообщили в пресс-службе акима Акмолинской области, среди прочего планируется выпуск 456 600 погонных метров остроносых свай в год, а это по 2 километра свай круглосуточно. Также завод будет выпускать 650 000 квадратных метров многопустотных плит в год.
«Продукция завода будет востребована среди строительных объектов не только региона, но и столицы. Завод обеспечит работой 240 человек», - поделились в пресс-службе ведомства.
Присутствующий на открытии завода аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подчеркнул значимость проекта для насыщения внутреннего строительного рынка.
Фото: пресс-служба акима Акмолинской области