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    Дорожную разметку на 30 тыс. км нанесут в Казахстане

    4 Июля 2022, 15:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По плану мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения до конца осени работники ТОО «Казахавтодор» нанесут более 30 тыс. км дорожной разметки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    Также на дорогах установят 9 тыс. 781 дорожный знак, 397 информационных панно, 23 тыс. 118 сигнальных столбиков и 26 тыс. 766 катафотов.

    Кроме этого, планом работ предусмотрено размещение 2 тыс. 733 кв. м шумовых полос, монтаж и ремонт 27 тыс. 64 метров ограждений (криволинейных брусьев).

    Указанные дорожные элементы улучшают ориентирование водителей на дорогах, особенно в условиях плохой видимости, а также служат для предотвращения встречных столкновении автомобилей.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Транспорт Безопасность Общество Дороги МИИР РК
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