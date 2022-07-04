Дорожную разметку на 30 тыс. км нанесут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По плану мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения до конца осени работники ТОО «Казахавтодор» нанесут более 30 тыс. км дорожной разметки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Также на дорогах установят 9 тыс. 781 дорожный знак, 397 информационных панно, 23 тыс. 118 сигнальных столбиков и 26 тыс. 766 катафотов.

Кроме этого, планом работ предусмотрено размещение 2 тыс. 733 кв. м шумовых полос, монтаж и ремонт 27 тыс. 64 метров ограждений (криволинейных брусьев).

Указанные дорожные элементы улучшают ориентирование водителей на дорогах, особенно в условиях плохой видимости, а также служат для предотвращения встречных столкновении автомобилей.