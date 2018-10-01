Дорожную карту реализации Послания приняли в КазНУ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коллектив КазНУ им. аль-Фараби обсудил основные положения Послания Главы государства «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни», сообщила пресс-служба вуза.

Новые инициативы Президента нашли горячий отклик у преподавателей и студентов ведущего вуза страны. Главной темой обсуждения ученых стали задачи, поставленные в сфере подготовки профессиональных кадров.

Открывая заседание, ректор КазНУ им. аль-Фараби Галым Мутанов подчеркнул, что особое внимание Президент уделил обеспечению условий для качественного роста человеческого капитала. Доведение расходов на образование, науку и здравоохранение до 10% от ВВП придаст мощный импульс ключевым сферам, определяющим социальное развитие страны.

Повышаются требования к качеству подготовки в казахстанских высших учебных заведениях. В этой связи следует отметить, что КазНУ им. аль-Фараби уже реализует модель университета нового поколения - «университета 4.0», призванную обеспечить новое качество образования. В рамках государственных программ развития, направленных на модернизацию экономики и подготовку кадров для индустрии 4.0 с этого учебного года в КазНУ внедряются принципиально новые образовательные программы, такие как: е-коммерция, цифровая лингвистика, Big data, искусственный интеллект, геоинформатика, интернет вещей, биоинформатика и др. Запущена магистерская программа по исламским финансам совместно с МФЦА и Университетом Хамада бен Халифы (Катар).

В рамках реализации программы «Цифровой Казахстан» КазНУ впервые в масштабах СНГ сформировал модель цифрового университета и внедрил облачные технологии в автоматизацию деятельности вуза, smart-технологии в управление инфраструктурой кампуса и технологии Big Data для формирования аналитической системы. Повышению конкурентоспособности казахстанских вузов способствует инициированная и разработанная КазНУ Национальная платформа открытого образования Казахстана. Впервые в Казахстане и СНГ КазНУ им. аль-Фараби запустил программу постдокторантуры, которая позволит сформировать сильные научные группы, конкурентоспособные в мировом научно-образовательном пространстве.

Претворяя в жизнь идею Главы государства, университет работает над созданием Международного IT-технопарка, ядром которого выступит суперкомпьютер с высокой пиковой производительностью - правительственный грант КНР. Его реализацию поддержали более 130 вузов мира, входящих в Альянс Университетов нового Шелкового пути.



По итогам обсуждения ученым советом университета была принята комплексная дорожная карта реализации Послания. Она предусматривает выполнение поручений Президента, в том числе по созданию комфортной среды в студенческом кампусе, совершенствованию рейтинговой системы оплаты труда, выпуску импортозамещающей наукоемкой продукции и оказанию высокотехнологичных услуг, проведению профессиональной диагностики школьников и многое другое.