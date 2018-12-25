Дорожную карту по завершению строительства всех проблемных объектов разработали в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дорожную карту по завершению строительства всех проблемных объектов разработали в Астане. Число проблемных объектов, нуждающихся в постоянном контроле, сократилось до 28, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

С начала года на контроле МВК находилось 62 проблемных объекта. По итогам работы межведомственной комиссии по вопросам долевого участия в жилищном строительстве при акимате города Астаны число проблемных объектов, нуждающихся в постоянном контроле, сократилось до 28.

Также на текущем контроле МВК остаются 23 объекта, которые ранее относились к проблемным, но по результатам проведенной работы по созданию ЖСК, проектированию и строительству были выработаны механизмы завершения, и на сегодня дольщики занимаются достройкой самостоятельно. При этом 10 объектов из 23 заселены, и по ним проводятся мероприятия по восстановлению проектно-сметной документации и вводу объектов в эксплуатацию.

Основными факторами, сдерживающими темпы строительства проблемных объектов, являются: наличие судебных процессов с недобросовестными застройщиками и определение лиц, потерпевших от их действий по решениям суда; отсутствие полного пакета ПСД и заключений РГП «Госэкспертиза» от первоначального застройщика; отсутствие технического аудита (обследование) и финансового аудита; определение объемов остаточных работ на завершение строительства; предоставление земельного участка и незавершенного строения в качестве залогового обеспечения с целью исключения притязаний со стороны третьих лиц на объект; неисполнение отлагательных мер по заключенным договорам.

Учитывая, что вся подготовительная работа занимает длительное время в целях окончательного решения проблем дольщиков, акиматом города совместно с заинтересованными государственными органами разработана Дорожная карта по завершению строительства всех проблемных объектов до конца 2020 года.

С дополнительной информацией о плане мероприятий по завершению строительства жилых комплексов по особо проблемным объектам с разработанным алгоритмом действий можно ознакомиться на официальном сайте уполномоченной организации «Елорда құрылыс компаниясы» www.elorda-kurylys.kz.