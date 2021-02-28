Дорожную карту по улучшению экологической ситуации изменят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Совместное заседание Комиссии партийного контроля и общественного совета по противодействию коррупции при акмолинском региональном филиале партии «Nur Otan» прошло в Кокшетау. По его итогам было принято решение пересмотреть и внести изменения в Дорожную карту по исполнению задач, направленных на улучшение экологической ситуации в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заседание началось с доклада руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области Руслана Аубакирова. По словам спикера, в рамках Дорожной карты, закрепленной за их ведомством, в Аршалынском районе планируется строительство мусороперерабатывающего производственного комплекса мощностью 30 тысяч тонн в год за счет средств частных инвестиций ТОО «SIO Consulting». Планируется открытие 15 дополнительных пунктов приема вторсырья в ряде городов и поселков региона, проведение ремонта гидротехнических сооружений в Аршалынском, Астраханском районах и Кокшетау и берегоукрепительных и руслорасширительных работ в Астраханском районе и областном центре.

Проблемой акмолинского региона долгие годы остается отсутствие узаконенных полигонов твердых бытовых отходов и развитой инфраструктуры по раздельному сбору и сортировке ТБО в регионе. Внедрение системы раздельного сбора отходов в городе Кокшетау, между тем, вызывает массу вопросов. Старт проекту был дан в сентябре 2016 года, когда при поддержке акимата Кокшетау предприятие ТОО «LS Kokshetau» начало работу по внедрению раздельного сбора твердых бытовых отходов. Были установлены 15 контейнеров для раздельного сбора, организованы 9 пунктов приема вторсырья во всех микрорайонах областного центра. ТОО «Кокше Тазалык» установило сортировочную линию переработки ТБО, для размещения отходов подготовлена площадка. Установлены 36 контейнеров для раздельного сбора мусора.

Участвующий в заседании первый заместитель председателя акмолинского регионального филиала партии «Nur Otan» Галым Бекмагамбетов поднял вопрос о планах в этом направлении на ближайшие пять лет.

«Посмотрите, что планируется на пять лет по внедрению системы раздельного сбора мусора в Кокшетау. Это установка 10 контейнеров! Вы собираетесь устанавливать по два контейнера в год? Так получается?» - поинтересовался Г. Бекмагамбетов.

Как выяснилось, управление природных ресурсов и регулирования природопользования отвечает лишь за разработку ТЭО, ПСД, оформление документации, строительство полигонов, а также сбор опасных отходов. Дорожную карту в этом направлении прорабатывали в управлении энергетики и ЖКХ и акиматы районов.

«Об произошедшем я доложу акиму области и добьюсь того, чтобы Дорожную карту привели в соответствие. Здесь должна быть персональная ответственность», - отметил Г. Бекмагамбетов.

В рамках Дорожной карты в регионе планируется строительство семи полигонов ТБО с линиями сортировки и переработки отходов в Щучинске, Акколе, Аршалы, Коргалжыне, Косшы Коянды, Зеренде. Пока же распределение полигонов ТБО в акмолинском регионе неравномерное: к примеру, в Жаксынском районе сразу семь полигонов, а в Зерендинском и Бурабайском районах – ни одного. В Щучинске был закрыт полигон, так как размещался он на месте подземных источников. Однако местные жители продолжают выбрасывать мусор на привычное место.

«В Акмолинской области 130 свалок ТБО, из них разрешительные документы имеют лишь 23 полигона ТБО. Таким образом, доля объектов размещения твердых бытовых отходов, соответствующих экологическим требованиям и санитарным правилам, составляет 17,6%», - отметил и.о. руководителя департамента экологии по Акмолинской области Ержан Ахметов.

Ну а раз нет узаконенного полигона, возникают несанкционированные свалки. В 2020 году по космическому мониторингу в Акмолинской области было выявлено 1593 таких свалки, 910 из них были ликвидированы.

«Необходимо вместе со строительством семи полигонов ТБО в районных центрах организовать площадки временного хранения отходов во всех населенных пунктах, установить пункты закупа вторсырья. Кроме того, необходимо проработать механизм вывоза мусора в случае его накопления. В Акмолинской области за 2020 год накоплено 243 тысяч тонн отходов ТБО. При этом доля переработки составляет всего 15 %», - отметил спикер.

О принимаемых мерах по противодействию коррупции в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области присутствующим рассказал и.о. руководителя ведомства Владимир Кулаков. Как отметил спикер, за 2019 – 2020 годы рабочей группой даны 16 рекомендаций по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. В адрес Центральных госорганов направлено семь предложений по совершенствованию законодательства РК, стандартов оказания государственных услуг и выявления скрытых государственных услуг. По выявленным незначительным нарушениям к дисциплинарной ответственности в 2020 году был привлечен один сотрудник управления.

«Большое внимание уделяется вопросам противодействия коррупции при реализации проектов автодорожного строительства. В рамках проекта «Ақмола – адалдық аланы» совместно с РГП «Национальный центр дорожных активов» в области работает проектный центр «Сапалы Жол», при котором ведется общественный мониторинг по качеству строительства автомобильных дорог. Для исключения коррупционных рисков при освоении бюджетных средств при проведении строительно-монтажных работ в обязательном порядке на объекте осуществляется технический и авторский надзоры. На ежемесячной основе заказчику предоставляется отчет за ходом ремонтных работ с указанием выявленных дефектов для их устранения», - резюмировал выступающий.



