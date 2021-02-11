Дорожную карту по реализации Предвыборной программы партии «Nur Otan» обсудили в столичном маслихате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 11 февраля 2021 года состоялось собрание фракции партии «Nur Otan» столичного маслихата, на котором прошло обсуждение Дорожной карты по реализации Предвыборной программы партии по городу Нур-Султан на 2021-2025 годы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В работе собрания принял участие председатель городского филиала партии, аким города Нур-Султан А. Кульгинов.

В обсуждении Дорожной карты приняли участие депутаты маслихата Т. Нарикбаев, Д. Байсеркина, Г. Джапарова, А. Абдыров, А. Айтхожин, секретарь маслихата Е. Каналимов.

Основой для предвыборной программы, которая была утверждена в ноябре 2020 года стали наказы избирателей и актуальные проблемы, беспокоящие жителей столицы. Ей охвачены все социальные страты нашего общества.

Большой акцент сделан на здоровье наших граждан – это основной приоритет. В ближайшие пять лет будет построено 30 врачебных амбулаторий, новая многопрофильная больница и роддом.





Важной задачей, отмеченной в предвыборной программе партии, является обеспечение детей доступным, качественным образованием. Для этого будет построено 50 новых школ.

Нур-Султан должен быть городом комфортным для жизни. В связи с чем планируется произвести ремонт и благоустроить 500 дворов.

Актуальной проблемой, беспокоящей многих жителей столицы, является обеспечение доступным жильем. Для решения данной проблемы планируется ежегодно строить 10 тысяч квартир.

Дорожная карта наглядно показала, что по сути это план развития нашего города на 5 лет. Депутаты приняли решение закрепить за каждым пунктом Дорожной карты конкретного депутата, члена фракции.

«Реализовать все пункты нашей программы – это наш долг и личная ответственность каждого депутата», - отметил руководитель фракции партии «Nur Otan» маслихата г. Нур-Султана Владислав Сергеев.

«В рамках вовлечения молодежи в предпринимательство будем способствовать по обучению более 3000 молодых людей предпринимательству и по предоставлению грантов для 200 начинающих молодых предпринимателей», - обозначил в свою очередь депутат маслихата от партии «Nur Otan» Бакдаулет Жандилдаев.

«Здоровье граждан – наш основной приоритет. Построим 30 врачебных амбулаторий, новую многопрофильную больницу и роддом», - заверила депутат маслихата от партии «Nur Otan» Динара Байсеркина.







