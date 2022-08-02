Дорожную карту по развитию моногородов разрабатывают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Дорожной карте будут предусмотрены вопросы разработки единого перечня мер господдержки моногородов. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерством в целях применения комплексного подхода к развитию моногородов, а также для систематизации и реализации новых мер разрабатывается соответствующая Дорожная карта», - сказал Алибек Куантыров.

В Дорожной карте, по словам министра, будут предусмотрены вопросы разработки единого перечня мер господдержки моногородов, комплексных планов социально-экономического развития, создания индустриальных зон и территорий опережающего развития и другое.

«Все вышеуказанные предложения по развитию сел и моногородов направлены в заинтересованные госорганы и регионам для рассмотрения. В целом мероприятия Нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны» реализуются согласно утвержденному плану-графику и находятся на постоянном контроле министерства», - заключил Алибек Куантыров.

Ранее глава Миннацэкономики проинформировал о ходе реализации нацпроекта «Сильные регионы – драйвер развития страны».



