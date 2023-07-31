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    Дорожную карту по развитию конкуренции в сфере ТБО разрабатывают в РК

    31 Июля 2023, 13:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Агентством по защите и развитию конкуренции РК проведен анализ на рынке по сбору, вывозу, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов. Об этом сообщается в ответе первого вице-министра экологии и природных ресурсов РК Нуркена Шарбиева на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Агентством по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан в целях определения уровня конкуренции, выявления субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, а также для разработки комплексных мер, направленных на защиту и развитие конкуренции проведен анализ на рынке по сбору, вывозу, сортировке и захоронению твердых бытовых отходов (далее – ТБО) за период 2020, 2021 годы и 8 месяцев 2022 года. По итогам анализа Агентством установлено, что данный рынок является высококонцентрированным с неразвитой конкуренцией», - отмечается в ответе Нуркена Шарбиева.

    Сообщается, что в этой связи, в целях обеспечения равного доступа и дальнейшего развития

    конкуренции на данном рынке, Министерством совместно Агентством разрабатывается Дорожная карта по развитию конкуренции в сфере ТБО (далее – Дорожная карта), в рамках которого будет предусмотрены критерии отбора по определению потенциальных участников рынка ТБО по итогам конкурса, установление единого типового договора на сбор и транспортировку ТБО, регламентирование срока действия заключаемых договоров с поставщиками услуг по сбору, вывозу и захоронению ТБО не более 10 лет, регламентирование разделения границ рынка по сбору, вывозу ТБО (по районам и участкам) в городах областного, республиканского значения по лотам.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экология Мажилис АЗРК
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