Дорожную карту по работе с особенными детьми примет Минпросвещения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов провел заседание координационного совета по вопросам аутизма. С представителями неправительственных организаций были обсуждены вопросы поддержки особенных детей и проект специально разрабатываемой ведомством Дорожной карты. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ».

Глава ведомства заявил о планах совместно с другими уполномоченными государственными органами, с учетом мнений и предложений специалистов, утвердить комплексный документ по работе с особенными детьми.

Асхат Аймагамбетов выделил шесть направлений работы:

Первое. Сегодня возникает вопрос по своевременному выявлению у детей расстройств аутистического спектра. В основном, выявление происходит, когда ребенок приходит в дошкольную организацию. Заметив признаки аутизма, воспитатели рекомендуют родителям обратиться в ПМПК или в поликлинику. Что еще хуже, многие обнаруживают расстройство уже в школьном возрасте, когда ребенок приходит в первый класс. Необходимо принять все меры, чтобы аутизм у детей выявлялся своевременно, на ранней стадии, тогда будет более эффективной коррекционная поддержка.

Второе. Оказание поддержки родителям детей с аутизмом. Когда родители узнают об особенных потребностях, они начинают искать специалистов.

Важно провести работу по методикам и организовать онлайн-курсы для родителей. Планируем разработать несколько модулей, к примеру, вводный курс о том, что делать родителям, когда они только узнали об аутизме у ребенка, куда обращаться, какие меры принять, какую помощь можно получить, а также подготовить другие специальные онлайн-программы для родителей о том, как в домашних условиях проводить реабилитацию ребенка.

Третье. В школах внедрены должности педагогов-ассистентов, которые сопровождают детей в ходе обучения. Планируется ввести штаты педагогов-ассистентов и в дошкольные организации. Но дополнительно к этому требуется предоставление индивидуальных помощников, которые будут помогать детям с особыми образовательными потребностями во время нахождения их в организациях образования.

В-четвертых, нам нужно дальше развивать ресурсные центры в детских садах и школах. Открыты уже десятки центров, теперь важно, чтобы была координация и поддержка их деятельности. Планируется в республиканском центре ввести в штат специалистов-супервайзеров, которые будут вести эту работу.

В-пятых, переход с медицинской модели к психолого-педагогической модели. Задача наших специалистов – педагогическое, психологическое сопровождение детей. Нужно отметить, что за три года у нас почти на одну треть увеличилось количество ПМПК. Это очень серьезная динамика. Но очередь при этом все еще есть, поэтому мы в текущем году инициировали новый законопроект. В рамках этих поправок уже установлен новый норматив для открытия одного ПМПК на 50 тысяч детского населения. Это даст нам возможность открыть еще 36 ПМПК.

Еще один хороший механизм увеличения охвата детей с ООП – размещение госзаказа среди частных организаций. Инициированный министерством законопроект позволит размещать госзаказ в том числе среди НПО, и других частных организаций специализирующихся на работе с детьми с аутизмом. Таким образом будем поддерживать детей и через частные центры тоже.

Будем и дальше развивать кабинеты коррекции и сеть аутизм-центров в регионах. На сегодня работают 12 аутизм-центров, и нам необходимо, чтобы в следующем году в регионах открылись еще 8 таких центров. При этом, необходимо также работать над программами, методиками и процедурами как диагностики, так и реабилитации.

В-шестых, мы будем работать над повышением квалификации специалистов. Мы предлагаем вузам открыть профильную магистратуру для педагогов, психологов ПМПК и коррекционных кабинетов. Чтобы наши практикующие специалисты из ПМПК, КППК и центров могли поступать без знания английского языка, пройдя собеседование. Подготовка в рамках программ бакалавриата, повышение квалификации наших специалистов на курсах сегодня тоже требуют особого внимания.





Фото: facebook.com/askhat.aimagambetov