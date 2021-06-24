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    Дорожную карту по борьбе с коррупцией утвердили в Павлодарской области

    24 Июня 2021, 19:16

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области утвердили дорожную карту по борьбе с коррупцией. В нее вошли оргмероприятия, информационно-разъяснительная работа, усиление общественного контроля, образование и защита бизнеса, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Аким Павлодарской области А. Скаков утвердил дорожную карту по превенции коррупционных проявлений в местных исполнительных органах. Её цель – максимальное вовлечение местных исполнительных органов в процесс формирования в обществе нулевой терпимости к коррупции», - сообщили в антикоррупционной службе региона.

    По результатам опроса населения и предпринимателей, проведённого «Трансперенси Интернешнл» 2020 году в Казахстане, половина респондентов Павлодарской области (57 процентов) полагает, что коррупция не имеет широкого распространения, но использование коррупционных схем при получении госуслуг позволяет проще и быстрее решить вопрос в госорганах, добавил источник. Дорожная карта предусматривает системное и комплексное использование мер профилактического воздействия. Структура карты состоит из пяти разделов: организационные мероприятия; информационно-разъяснительная работа; усиление общественного контроля; образование и защита бизнеса.

    Сотрудники региональной антикоррупционной службы на семинаре-совещании рассказали руководителям местных исполнительных органов о некоторых вопросах реализации дорожной карты.

    «По укоренившемуся мнению в обществе, противодействие коррупции – это задача уполномоченного органа. Подобные отношение и стереотипы значительно ослабляют противодействие коррупции и порождают недоверие к институтам власти», - подчеркнул глава антикоррупционной службы Павлодарской области Ернар Баянгазин.

    Акимов городов, районов и руководителей областных госорганов ознакомили с основными пунктами дорожной карты, особенно сакцентировав внимание на мероприятиях, направленных на реализацию концепции «слышащего государства», внедрения комплаенс-служб и международного антикоррупционного стандарта «ISO 37001» в деятельности субъектов квазигосударственного сектора.

    «Все пошаговые меры профилактического воздействия расписаны в дорожной карте. Руководителям госорганов необходимо ответственно и скрупулёзно подойти к исполнению всех мероприятий карты, своевременная и качественная ее реализация возлагается на них», - отметил Ернар Баянгазин.

    Для оценки реализации Дорожной карты будет создана рабочая группа, в состав которой войдут представители специальной мониторинговой группы при департаменте Агентства по противодействию коррупции по Павлодарской области, областного филиала партии «Нур Отан», проектного офиса «Ертіс – адалдық алаңы», информационно-просветительского штаба и Общественного совета. На ежеквартальной основе на заседаниях рабочей группы будут заслушиваться руководители госорганов по вопросам реализации карты. По итогом реализации дорожной карты в регионе, ожидается сокращение уровня коррупции, повышение уровня доверия к институтам государственной власти со стороны населения.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область Борьба с преступностью Коррупция
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