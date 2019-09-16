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    Дорожную безопасность обсудили глава МВД РК и заместитель Генсека ООН

    16 Сентября 2019, 20:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился с заместителем Генерального секретаря ООН – специальным представителем по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

    На встрече обсуждены вопросы возможного содействия по внедрению в Казахстане международного опыта и лучших мировых практик, а также потенциальной разработки и реализации национальной стратегии по безопасности дорожного движения.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН МВД РК
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