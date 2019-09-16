Дорожную безопасность обсудили глава МВД РК и заместитель Генсека ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев встретился с заместителем Генерального секретаря ООН – специальным представителем по безопасности дорожного движения Жаном Тодтом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

На встрече обсуждены вопросы возможного содействия по внедрению в Казахстане международного опыта и лучших мировых практик, а также потенциальной разработки и реализации национальной стратегии по безопасности дорожного движения.



