Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Транспорт

    Дорожников перевели на усиленный режим работы на дорогах Казахстана

    20 Февраля 2023, 04:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На дорогах республиканского значения задействовано более 740 единиц специализированной техники, более 2150 сотрудников дорожной службы, а также организовано круглосуточное патрулирование, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Казахавтодор».

    В ряде регионов страны дорожные службы перевели на усиленный режим работы из-за объявленного штормового предупреждения.

    В зимний период из-за снега, буранов, метелей, ограниченной видимости 395 раз закрывали движение для транспорта. Дорожники вызволили из снежного плена более 4 тысяч транспортных средств.

    «Ежедневно производится подсыпка противогололедных материалов. На опасных участках сети автодорог установлено более четырех тысяч временных дорожных знаков, предупреждающих о скользкой дороге и ограничению максимальной скорости.

    На всех снегозаносимых участках автомобильных дорог установили более 45 тысяч погонных метров снегозащитных щитов», - сообщили в компании.

    Ранее сообщалось, что в 12 областях Казахстана и Астане объявлено штормовое предупреждение из-за низовой метели, тумана и ветра.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Транспорт Видео Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    6,2 млрд тенге выделили на ремонт дорог в Петропавловске
    В Алматы временно ограничат проезд по улице Досмухамедова
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам