Дорожники запустили республиканскую акцию для учащихся школ

По инициативе дорожников в школах населенных пунктов близлежащих к дорогам республиканского значения стартовала акция «Знаешь ли ты правила дорожного движения?».

В рамках акции представители АО НК «КазАвтоЖол» проводит разъяснительные беседы со школьниками, целью которых является призвать учащихся к соблюдению правил дорожного движения.

Зачастую дорожно-транспортное происшествие (ДТП) - это результат нарушения правил дорожного движения. Анализ подобных ситуаций показывает, насколько важным является обучение и воспитание соблюдению правил дорожного движения с раннего возраста.

В реализации мероприятия помимо дорожников привлекаются и местные исполнительные органы. Так же во время встречи с учащимися раздаются информационные брошюры о важности соблюдении ПДД. Акция охватила все регионы страны.

В свою очередь АО НК «КазАвтоЖол» призывает пользователей соблюдать все правила дорожного движения и придерживается допустимого скоростного режима на дорогах республиканского значения.