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    Дорожники помогли нескольким водителям на республиканских автотрассах

    25 Января 2023, 14:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сотрудниками «КазАвтоЖола» для обеспечения безопасного и бесперебойного движения на автодорогах республиканского значения продолжается круглосуточная работа в рамках зимнего содержания, патрулирования и оказания помощи пользователям трасс, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «ҚазАвтоЖол».

    Так, к примеру, сегодня около четырех часов утра дорожники Жамбылской области оказали помощь пяти гражданам Узбекистана, которые в связи с поломкой двигателя автомобиля остались на участке «Сарышаган-Мынарал». Продолжать движение стало невозможно. За помощью они обратились в единый колл-центр «КазАвтоЖола» по короткому номеру 1403. Подоспевшие на помощь дорожники отвезли замерзших граждан Узбекистана в город Приозерск.

    Также вчера около 20:00 вечера дорожники Восточно-Казахстанской области с помощью специализированной техники отбуксировали грузовой автомобиль марки «Volvo», сломавшийся на 989 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск. Транспорт был отбуксирован до поселка Калбатау.

    Сегодня около 10 утра Акмолинские дорожники на 77 км автодороги Астана-Ерейментау-Шидерты оказали помощь водителю фуры, у которого закончилось топливо. Сотрудники дорожной службы оказали помощь в организации доставки топлива.

    По состоянию на 25 января 2023 года закрытия или ограничения движения на участках республиканских дорог отсутствуют.

    Дорожникиочищают дороги ото льда, борются со скользкостью, расчищают площадки отдыха и дорожные знаки.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

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