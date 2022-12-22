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    Дорожники помогли более 500 водителям и пассажирам на республиканских трассах

    22 Декабря 2022, 10:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С момента перевода автодорог республиканского значения на зимние условия содержания, с октября т.г., дорожники оказали помощь более 500 автомобилистам на республиканских трассах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании «КазАвтоЖол».

    Так, к примеру, из-за непогоды за весь период более 200 единиц транспорта были размещены в теплые боксы, 506 человек доставлены в обогревательные пункты. С октября на республиканских автодорогах более 150 раз вводились ограничения движения.

    В рамках работ по зимнему содержанию республиканских трасс дорожные службы продолжают работать в усиленном режиме. За ночь дорожниками было израсходовано 1050 кубометров песко-соляной смеси.

    Дороги республиканского значения открыты, проезд обеспечен. Дорожная техника работает в бесперебойном режиме. На республиканской сети автодорог работает более 200 единиц спецтехники.

    «Чаще всего в снежному плену оказываются люди, которые несмотря на сообщения о штормовом предупреждении и закрытии трасс выезжают на дальние расстояния. На случай возникновения внештатных ситуаций для пользователей республиканских трасс функционирует единый круглосуточный колл-центр КазАвтоЖола по короткому номеру 1403. Минувшей ночью операторы колл-центра обработали порядка 2 тысячи звонков», - сообщили в компании «КазАтоЖол».
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