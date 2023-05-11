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    Дорожники обезопасили перевал Машат в Туркестанской области

    11 Мая 2023, 17:40

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» установлены новые линии электроосвещения на республиканской автотрассе А-2 «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» (на участке затяжного перевала Машат), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

    Специалисты смонтировали 114 штук светодиодных светильников и установили 50 светодиодных дорожных знаков на виражах и опасных участках перевала Машат. Кроме того, на участке установлены новые противоослепляющие экраны от встречного движения протяжённостью 5 километров.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туркестанская область Дороги КазАвтоЖол
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