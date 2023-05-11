Дорожники обезопасили перевал Машат в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Туркестанским областным филиалом АО «НК «КазАвтоЖол» установлены новые линии электроосвещения на республиканской автотрассе А-2 «Хоргос-Алматы-Тараз-Шымкент-Ташкент» (на участке затяжного перевала Машат), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании «КазАвтоЖол».

Специалисты смонтировали 114 штук светодиодных светильников и установили 50 светодиодных дорожных знаков на виражах и опасных участках перевала Машат. Кроме того, на участке установлены новые противоослепляющие экраны от встречного движения протяжённостью 5 километров.



