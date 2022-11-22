Дорожники начали оказывать помощь водителям на трассах Абайской и Жетысуской областей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Абайской и Жетысуской областях дорожники перешли на усиленный круглосуточный режим работы из-за непогоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КазАвтоЖол.

Непогода доставляет множество проблем как дорожным службам, так и водителям. Организовано дежурство более 65 единиц спецтехники и круглосуточный мониторинг дорожной ситуации.

Дорожники начали оказывать помощь пользователям республиканских трасс.

Ранее сообщалось, что движение через перевал Алтын Емель ограничено для всех видов транспорта. А также движение грузовиков с прицепами ограничено в Абайской и Жетысуской областях из-за погоды.



