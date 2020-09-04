Дорожная карта занятости: школы и парки ремонтируют в селах Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Казыгуртском районе Туркестанской области в рамках «Дорожной карты занятости-2020» на 2020-2021 годы на реализацию 8 инфраструктурных проектов предусмотрено 471 070 тыс. тенге. В ходе реализации данных проектов создано 118 новых рабочих мест. Минимальная заработная плата занятых граждан составила 85 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

В настоящее время начаты строительные работы на 8 проектах.

В их числе капитальный ремонт средних общеобразовательных школ в селах Шарбулак, Какпак, Кызылкия, Кызылата. В этих учебных заведениях проводились наружные и внутренние отделочные работы, уложены асфальт и газон, установлены освещение и камеры видеонаблюдения. В результате для трех тысяч детей будут созданы благоприятные условия для получения качественного образования в красивых и теплых зданиях.

Кроме того, в селе Казыгурт проведен текущий ремонт здания детско-юношеской спортивной школы №2. В нем также обновлены окна и двери здания, установлены пандусы. Здесь созданы условия для занятий спортом около 100 детей.

Также в селе Казыгурт проведен текущий ремонт центрального парка и фонтана. На площади 1850 квадратных метров уложен тротуар, установлены новые скамейки.

Кроме того, в селе Казыгурт проведен текущий ремонт дендропарка, отремонтировано 2326 квадратных метров пешеходной дорожки, асфальтировано 1780 квадратных метров земли, установлено 24 места, построено 105 метров цветочных клумб.

Стоит отметить, что подрядчики, проводящие строительные работы, соблюдали необходимые санитарно-эпидемиологические требования и обеспечили персонал средствами индивидуальной безопасности.