Дорожная карта занятости: названы самые востребованные специальности в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В период пандемии государством и акиматом столицы реализуются активные меры по недопущению безработицы среди населения. Одной из самых эффективных программ для решения проблем является Дорожная карта занятости, передает официальный сайт акимата города Нур-Султана.

Как рассказала руководитель отдела мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов Центра занятости населения Индира Шаймарданова в ходе брифинга, на данный момент в цене – рабочие руки.

«Востребованными специалистами по Дорожной карте занятости являются сварщики, плотники, крановщики башенного крана, штукатуры-маляры, арматурщики, каменщики, бетонщики, слесари-сантехники, экскаваторщики, механизаторы, водители категории В, С, Д, Е, подсобные рабочие, рабочие по озеленению, дорожные рабочие, монтажники, электрики и разнорабочие», – пояснила И. Шаймарданова.

По ее словам, заработная плата для устроившихся по программе составляет от 85 до 250 тыс. тенге, в зависимости от квалификации. На данный момент из 132 проектов работы начаты по 95. Подписан 101 протокол с предприятиями.

«Наши работники проводят строительство дорог, реконструкцию скверов, капитальный и текущий ремонт зданий, больниц, школ, детских садов, реконструкцию детских площадок», – отметила И. Шаймарданова.

По программе ДКЗ будет создано 15 тыс. новых рабочих мест, из них через центры занятости населения – 7 628 мест. На сегодняшний день трудоустроено через Центр занятости 3 350 человек. Так как с 22 июня Центр занятости населения перешел на онлайн-режим работы, желающим найти работу через Дорожную карту занятости необходимо обратиться в колл-центр Центра занятости населения по телефону 57-88-88. Также можно обратиться в отдел мониторинга и прогнозирования трудовых ресурсов по телефонам: 57-88-89, 57-89-37, 24-83-02.

Напомним, 31 марта 2020 года Глава государства выступил с заявлением по вопросам, связанным с ЧП в стране и антикризисными мерами в экономике и социальной сфере. Он поручил Правительству и акимам в рамках «Дорожной карты занятости» начать конкретные проекты в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

«Гражданам, которые готовы выехать на работу в рамках «Дорожной карты занятости», будут предоставлены «подъемные» в размере 85 тыс. тенге сразу же после прибытия к месту работы. Не взамен, а в дополнение к регулярной заработной плате», - отметил Президент РК.