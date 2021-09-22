Дорожная карта машиностроения на 2019-2024 годы выполняется досрочно – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дорожная карта машиностроения на 2019-2024 годы выполняется досрочно. Об этом сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на IХ Форуме машиностроителей Казахстана,

«В целом, для поддержки отечественного производства машиностроительной отрасли министерством, совместно с Союзом машиностроителей Казахстана, разработана, утверждена и реализуется Дорожная карта машиностроения на 2019-2024 годы и, если посмотреть из пунктов данной Дорожной карты, на сегодняшний день исполнено 48 пунктов, 9 находятся на исполнении. В связи с этим, поскольку основные мероприятия досрочно исполнены, сейчас идет переутверждение и актуализация данной Дорожной карты», – сказал М.Карабаев.

Вице-министр рассказал о трех главных результатах реализации Дорожной карты. Первый – это разработка законопроекта о промышленной политике, который находится на рассмотрении Мажилиса. Законопроект отражает многие вопросы, поднимаемые предпринимателями и промышленниками. Второй результат – создание Фонда развития промышленности. Фонд функционирует и он обеспечит долгосрочное кредитования со ставкой от 3%. Третий результат – обеспечение сырьем отечественных машиностроителей. Данный механизм разработан, предусмотрен в законопроекте, сейчас механизм работает в пилотном режиме.

Теперь, по словам М.Карабаева, Дорожная карта актуализируется. За годы индустриализации было реализовано более 1,5 тысячи проектов, в экономику страны привлечено более 9 трлн тенге, создано свыше 200 тысяч новых рабочих мест. Из указанного количества, около 360 проектов на сумму свыше 450 млрд тенге – это проекты машиностроительной отрасли. Если все сектора обрабатывающей промышленности в среднем за год растут на уровне 6-7%, то в машиностроении в 2020 году произошел рост на 16%. В текущем году, по сравнению прошлым годом, в машиностроении рост составил 24%. Машиностроение является самым динамично развивающимся сектором обрабатывающей промышленности – его доля выросла на 5 процентных пунктов, с 9 до 14%. Объем производства в горно-металлургическом комплексе составляет более 5 трлн тенге, на машиностроение приходится третья часть этого объема – в прошлом году он составил 1,8 трлн тенге. Из секторов машиностроения наибольший рост показывает автомобилестроение – в прошлом году было выпущено 75 тысяч автомашин, в этом году запланирован выпуск 100 тысяч. Из 93 тысяч автомобилей, реализованных в Казахстане в 2020 году, 67 тысяч – отечественного производства. Из покупаемых новых автомобилей одна треть – казахстанского производства. В прошлом году было экспортировано свыше 8 тысяч легковых автомашин, в этом году планируется экспортировать 15 тысяч, а в 2022 году – 30 тысяч автомашин. Ведется работа по локализации производства во всем машиностроении. В Костанайской области создан локализационный центр, где производится более 2 тысяч наименований деталей для сельхозтехники. В планах по отрасли создание шинного производства, литейного производства, производства мостов. Создаваемые предприятия ориентированы на экспорт, и будут поставлять продукцию в рамках глобальной цепочки предприятиям «КамАЗ». Также начаты большие проекты по штамповке деталей, автомобильному стеклу и производству кабин для сельхозтехники.

Как сообщил вице-министр, быстрый рост наблюдается также в электротехнической промышленности – за 7 месяцев с начала года на 28%, объем производства составил 130 млрд тенге. В Северо-Казахстанской области запущен четвертый трансформаторный завод, также ориентированный на внешние рынки. В железнодорожном машиностроении за 7 месяцев отмечен рост на 50%, объем производства составил 150 млрд тенге.