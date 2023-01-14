Дорогу Жезказган-Аркалык планируют построить в течение трех лет

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Во время рабочей поездки в Улытауской области министр национальной экономики Алибек Куантыров встретился с жителями села Улытау в Улытауском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МНЭ РК.

Сельчане обратились к главе МНЭ с просьбой оказать содействие в строительстве дороги Жезказган-Аркалык. По их словам, создание инфраструктуры будет способствовать развитию региона. Министр отметил, что дороги – основная артерия экономики. Данному вопросу будет уделено особое внимание. При этом он напомнил, что мероприятия по капитальному и среднему ремонту объектов социальной и транспортной инфраструктуры будут осуществляться в рамках трансфертов общего характера и местных бюджетов. То есть с текущего года расходы на ремонт переданы в распоряжение акиматов областей.

В свою очередь, первый заместитель акима области Аман Барикенов сообщил, что по участку Жезказган-Аркалык разработана проектно-сметная документация, и строительство автомобильной дороги планируется завершить в течение трех лет. В 2023 году из республиканского бюджета на строительство и ремонт дорог по Улытауской области выделено 2,4 млрд тенге.

Также жители села Улытау просят построить автозаправочную станцию. Местные власти заверили, что готовы предоставить для АЗС земельный участок. На сегодняшний день продолжается поиск инвесторов. Другая проблема – отсутствие скорой медицинской помощи. Жители обратились с просьбой рассмотреть вопрос строительства больницы.

Кроме того, сельчане подняли вопрос обеспечения новой спецтехникой в зимний период. А.Куантыров подчеркнул, что филиалы дорожных компаний будут открыты в области в ближайшее время.

Далее министр посетил опорную школу села Улытау. В образовательном учреждении открыли 34 кабинета – STEM лаборатория, логопед, арт-студия и др. Также разработана телестудия, которая позволит в будущем обмениваться опытом с другими школами в онлайн-формате. Финансирование проводилось Фондом «Қазақстан Халқына» и составило почти 250 млн тенге. Сегодня здесь обучаются около 400 детей.



