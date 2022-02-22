Дорогу закрыли из-за бурана в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Движение для всех авто закрыли из-за сильного бурана на дороге республиканского значения «Ушарал - Достык», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«22 февраля с 18:20 по сообщениям филиала АО НК «КазАвтоЖол» Алматинской области в связи с ухудшением погодных условий (нулевая видимость, сильный буран) закрыто движение на автодороге республиканского значения «Ушарал - Достык» (84-184 км) для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112. При выезде в дальнюю дорогу ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.