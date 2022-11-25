Дорогу «Ушарал-Достык» закрыли для транспорта из-за метели

25 Ноября 2022, 08:54

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – На автодороге «Ушарал-Достык» ввели ограничение движения для транспорта из-за ухудшения погодных условий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«26 ноября в 08:30 в Жетысуской области в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Ушарал-Достык» км. 84-184, участок станции Коктума - станции Достык (участок на реконструкции ТОО «АБК-Автодор НС»)», - сказано в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что 25 ноября ночью и утром в горных и предгорных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.