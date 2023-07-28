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    Дорогу на Иссык и Ассы-Тургень закрыли в Алматинской области

    28 Июля 2023, 14:10

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Дорогу на озеро Иссык и обсерваторию Ассы-Тургень закрыли из-за угрозы формирования селей в горной местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным синоптиков, 28 июля днем в горных районах Алматы ожидается временами сильный дождь, гроза, град. Ветер западный при грозе порывы 18-23 м/с.

    «В связи с выпадением сильных осадков имеется угроза формирования селей в горной местности. Исходя из текущей обстановки с 28 по 31 июля проезд для пеших и автотранспортов во всех контрольно-пропускных пунктов: Алмарасан, Кимасар, Бутаковка, Аккайын, Аксай, Каскелен, Тургень, Иссык, Маралсай, Котырбулак по предгорной автомобильной дороге Алматы и Алматинской области в опасные зоны проезд ограничен», - сообщили в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке.

    Спасатели призывают туристов воздержаться от походов в горы.

    «Напоминаем, что шансов спастись, попав в селевой поток, практически нет, но встречи с ним можно избежать. Просим не посещать горы Иле-Алатау в связи с риском возникновения селей», - обратились спасатели к жителям и гостям нацпарка.

    Ранее ДЧС Алматы объявил о высокой селевой опасности в горах и призвал жителей, гостей города воздержаться от походов в горы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Погода Природные катаклизмы
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