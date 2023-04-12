Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 451 eur/kzt 494.88

    rub/kzt 5.53 cny/kzt 65.58
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Дорогу Медеу - Шымбулак закрыли из-за камнепада

    12 Апреля 2023, 12:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Камнепад объемом ориентировочно 20 кубометров произошел в районе горы «Мохнатка» на 300 метров выше створа плотины Медеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ночью 11 апреля от филиала Алматинского производственного городского эксплуатационного управления ГУ «Казселезащита» поступила информация о том, что камнепад объемом ориентировочно 20 кубометров произошел в районе горы «Мохнатка», на 300 метров выше створа плотины Медеу (по дороге Медеу - Шымбулак). Жертв и пострадавших нет благодаря заранее выставленным блокпостам в связи с осадками и лавинной опасностью», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Большая часть камнепада осталась в пазухах защитной стенки, которая частично повреждена, защитные сетки тоже повреждены, согнуты две стойки. В связи с возможными повторными камнепадами специалисты ГУ «Казселезащита» решили закрыть участок автодороги. В настоящее время дорога Медеу - Шымбулак перекрыта.

    Ранее сообщалось, что в горах Алматы сходят «мокрые» лавины. Из-за выпавших осадков в горах Алматы наблюдается прирост снега выше 60 см, специалисты отмечают высокий (красный) уровень лавинной опасности.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Происшествия Видео Шымбулак
    Новости по теме
    Популярное
    1 Четырехдневная рабочая неделя появится в Казахстане с июля 2023 года
    2 635 предприятий Жамбылской области повысили зарплату своим сотрудникам
    3 Мужчина заставлял брать кредиты жителя Кокшетау
    4 Почти 63 млрд тенге субсидий выделили сельскому хозяйству СКО
    5 Штормовая погода ожидается в Астане и 12 областях Казахстана
    Новости партнеров