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    Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году

    17 Февраля 2023, 14:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на вопрос депутатов о длительном процессе строительства автодорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы корректировали планы, но вопрос в финансировании. Республиканские дороги финансируют из республиканского бюджета и по займам. Планы корректируются. Дорога Караганда-Балхаш, участок 363 км, начали реконструкцию в 2018 году, завершение запланировано на 2023 год. Подрядчики закончили корректировку проекта, ее рассматривают в МИИР», - сказал Роман Скляр в ходе парламентских слушаний в Сенате.

    Ранее Роман Скляр озвучил сроки завершения проверки теплоэнергостанций и электросетей Казахстана.

    «По поручению Главы государства, проводится ревизия всех теплоэнергостанций и электрических сетей. Проверка завершится в первом квартале этого года. По ее итогам будет принят соответствующий план мероприятий», - сказал Роман Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Карагандинская область Строительство Дороги Караганда
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