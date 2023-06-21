Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.36 eur/kzt 492.74

    rub/kzt 5.3 cny/kzt 62.39
Прогноз погоды
Астана+23+25℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    Дорогу до Баянаула ремонтируют в Карагандинской области

    21 Июня 2023, 20:10

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области дорожники ремонтируют отрезок республиканской трассы Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара. Дорога соединяет регион с курортной зоной Баянаул. Ранее ее состояние было неудовлетворительным, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем дорожно-строительном сезоне специалисты ремонтируют отрезок республиканской автотрассы Калкаман – Баянаул – Умиткер – Ботакара общей протяжённостью 60 километров. Работы проводятся на участке дороги от села Умиткер до поселка Ботакара», – говорится в сообщении пресс-службы компании «КазАвтоЖол».

    Уже приведено в порядок более 40 км трассы. Покрытие обновлено с применением технологии холодного ресайклинга. Установлены новые водопропускные трубы.

    К работе привлечено более 35 единиц спецтехники и порядка 50 специалистов.

    До конца летнего сезона планируется отремонтировать еще порядка 20 километров.

    После полного завершения ремонтных работ специалисты нанесут на дорогу разметку.

    Фото qaj.kz

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Дороги
    Новости по теме
    Новости по теме
    Депутат требует отпускать казахстанских шахтеров раньше на пенсию
    Поставщик провез запрещенные предметы на территорию колонии в Карагандинской области
    Самый высокий полицейский живет в Караганде
    Случаи заболевания корью участились в Караганде
    Популярное
    1 Базовую пенсию действующих пенсионеров увеличат в ближайшие 5 лет
    2 17-летняя теннисистка Асылжан Арыстанбекова почти сотворила сенсацию на турнире в Тунисе
    3 Руслан Шпекбаев освобожден от должности заместителя министра обороны
    4 Кто войдет в спецорган по возврату незаконно приобретенных активов
    5 Жуткое ДТП в Астане: автомобиль врезался в столб LRT