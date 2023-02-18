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    Дорогу для транспорта закрыли в ВКО из-за угрозы схода снежных лавин

    18 Февраля 2023, 21:18

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Одну из автодорог области закрыли для транспорта из-за угрозы схода снежных лавин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол».

    «В Восточно-Казахстанской области в связи с угрозой схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск – Алтай - Большой Нарын - Катон-Карагай - Рахмановские ключи» км. 6-166, участок села Ушановское – Алтай», - сказано в сообщении АО «НК «КазАвтоЖол».

    Ранее сообщалось, что спасатели ДЧС ВКО провели мероприятия по профилактическому спуску лавин на дорогах Усть-Каменогорск - Алтай, Усть-Каменогорск - Таргын – Самарское.

    Также об угрозе схода лавин предупредили жителей Алматинской области.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Восточно-Казахстанская область Транспорт Регионы Усть-Каменогорск КазАвтоЖол
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