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    Дорогу близ рынка «Алтын Орда» в пригороде Алматы могут открыть в сентябре

    22 Августа 2022, 12:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Работы по капитальному ремонту и расширению дороги близ рынка «Алтын Орда» в пригороде Алматы выполнены на 90%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня выполнено около 90% всех работ. По договору данный проект заканчивается 1 ноября. Но мы усилили работу. Генеральный подрядчик сейчас подключает все необходимые резервы, для того чтобы закончить в сентябре основную трассу и открыть движение», - сообщил председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол» Мейрхат Касымбаев в Facebook .

    Ранее в пресс-службе нацкомпании информировали , что проект капитального ремонта по расширению проезжей части на участке Алматы – Бишкек в районе рынка «Алтын Орда» близ Алматы находится на завершающем этапе.

    В конце декабря прошлого года была открыта развязка возле рынка «Алтын Орда» близ Алматы.

    Фото: instagram.com/kassymbayevmeirkhat

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Алматинская область Транспорт Дороги
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