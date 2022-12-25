Дорогой винтаж - советские елочные игрушки продают в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Новогодние игрушки на елку времен Советского Союза продают в Северо-Казахстанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На сайтах объявлений о продаже винтажных елочных игрушек немного. В основном продают современные подержанные игрушки либо изготовленные своими руками, вязаные или из дерева. Последние изготавливают даже именными в виде елочного шара. Стоимость относительно невысокая – 350 тенге за штуку. Вязаные игрушки высотой всего 5-6 см стоят 700-800 тенге.

Но наибольший интерес вызывают игрушки советского периода. Для многих они связаны с детством, новогодними утренниками в детском саду и школе, запахом и вкусом таких дефицитных в то время мандаринов и конфет «Мишка на севере». Купить их предлагают от 300 тенге до 2500 тысяч тенге за штуку. Один из продавцов разместил фото с ценниками на каждую игрушку. Деды морозы, например, стоят 1200 тенге, знаменитая совушка – 2500 тенге, шишки – от 800 тенге.

Другой продавец предлагает приобрести набор из 90 стеклянных игрушек эпохи СССР за 50 тысяч тенге. Купить поштучно ностальгический товар не получится. Только все сразу.

Самая дорогая советская игрушка, которую можно купить в Петропавловске – «Будильник». Продавец оценил оригинальное украшение в 7 тысяч тенге. Именно такую винтажную игрушку на сайтах коллекционеров продают примерно по такой же стоимости. Отличительной ее особенностью является толстое стекло. Изготовлена она предположительно в 40-50-е годы прошлого века.

Купить елочные украшения советского Нового года – игрушки, стеклярусы и другое – можно в любом городе Казахстана. Похожих объявлений на онлайн-площадках много. Разнится лишь стоимость праздничных атрибутов из детства.

Фото с сайта объявлений OLX



