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    Дорогостоящее медоборудование закупят для павлодарских поликлиник

    2 Ноября 2022, 05:55

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Какое медоборудования не хватает в областных поликлиниках, сообщил на расширенном заседании в акимате Павлодарской области руководитель управления здравоохранения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По словам Айдара Ситказинова, требуются аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, для медосмотра сельчан необходим флюкар, а для центра фтизиопульмонологии — обновление оборудования и ремонт аппарата УЗИ.

    «Для областного кардиоцентра требуется аппарат искусственного кровообращения, 128-срезный КТ, экстракорпоральная мембранная оксигенация и передвижной рентген-аппарат», — проинформировал главный врач области.

    Он добавил, что два цифровых УЗИ-аппарата уже получили поликлиники Аксу и Павлодара. Кроме того, управление здравоохранения области приобрело флюороаппарат в Щербактинскую районную больницу и три цифровых рентген-аппарата: в Иртышскую райбольницу, поликлинику №5 Павлодара и областную больницу им. Г.Султанова.
    В следующем году для центра фтизиопульмонологии планируют закупить и компьютерный томограф.
    Аким области спросил, есть ли в медучреждениях четкая программа оснащенности и согласовано ли с акимами строительство в ближайшие три года 45 новых сельских объектов здравоохранения.
    «Мы направили письма о необходимости подготовки документов – по привязке, проектированию, выделению участков, — ответил Айдар Ситказинов. — Что касается оснащения, с 2020 года закупали оборудование только для районных больниц и городских поликлиник. Упор делали на рентген, УЗИ, аппаратуру для родовспоможения».

    А. Ситказинов пояснил, что с этого года идут трансферты по национальному проекту, касающемуся врачебных амбулаторий, медпунктов и первичной медико-санитарной помощи. По второму трансферту, общего характера, выделены средства в том числе для стационаров области.
    «Необходимо со всеми акимами районов утвердить соответствующие планы по приземлению этих 46 проектов, — сказал Абылкаир Скаков. — В основном это медицинские пункты, ФАПы, в единичных случаях – врачебные амбулатории».

    Также глава области подчеркнул, что улучшать сферу здравоохранения в селах продолжат за счет местного бюджета. В планах приобрести санитарный транспорт, в том числе для отдаленных населенных пунктов.
    Павлодарская область Здравоохранение
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