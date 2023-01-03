Дороги закрыли в Жамбылской области из-за ухудшения погодных условий

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Резкое ухудшение погодных условий для дорожного движения наблюдается на территории Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В регионе закрыты трассы республиканского и областного значения из-за сильного ветра, снегопада, гололеда и плохой видимости.

«В Жамбылской области 3 января наблюдается значительное ухудшение погодных условий - сильная метель с порывами ветра до 50 метров в секунду и практически нулевая видимость. В связи с этим закрыто движение для всех видов транспорта на участках автодорог областного значения Б.Момышулы - Колтоган – Кошкарата - Кызтоган с 27 по 76 км, Куюк – Карабастау – Каратау – Жанатас – Саудакент с 107 по 149 км. Также закрыта трасса республиканского значения на участке Тараз - Шымкент с 534 по 593 км», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

В связи с плохими погодными условиями департамент полиции Жамбылской области настоятельно рекомендует водителям соблюдать правила дорожного движения и нормы безопасности, внимательно относиться к техническому состоянию автомобиля, по возможности не выезжать на загородные трассы.

Синоптики прогнозируют 3 – 4 января в Жамбылской области усиление ветра до 30 метров в секунду, сильный туман, гололед и сильный снегопад. Температура воздуха днем будет варьироваться от нуля до четырех градусов тепла. Однако затем вероятно повышение дневной температуры воздуха до +10 градусов и проливные дожди.



