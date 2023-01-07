Дороги закрыли в курортном районе СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области из-за непогоды закрывают дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Служба спасения распространила через мобильное приложение Darmen сообщение о закрытии дорог в Айыртауском районе.

«В связи с ухудшением погодных условий - усиление ветра, снегопад, низовая метель (буран) - вводится ограничение или прекращение движения на автомобильных дорогах районного значения по всем направлениям. Закрыто движение для всех видов транспорта с 20.00 часов», - говорится в сообщении.

Ранее в департаменте полиции обратились к жителям области с просьбой отказаться от дальних поездок и пеших переходов между селами. В регионе ухудшается погода, штормовое предупреждение объявили и на завтра, 8-е января.

В МВД РК напомнили, что за выезд на закрытые трассы водителям грозит штраф.

Уже закрыты 23 участка автодорог для транспорта в пяти областях Казахстана. Из-за обильного снегопада, метели и ограниченной видимости республиканские трассы закрыты в Акмолинской, Жетысуской, Абайской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

На автодорогах Западно-Казахстанской и Актюбинской областей ограничено движение для грузового и общественного автотранспорта.



