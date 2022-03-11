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    Дороги закрыли из-за непогоды в шести областях Казахстана

    11 Марта 2022, 13:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за ухудшения погодных условий в нескольких регионах страны ограничено движение для всех видов транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК «КазАвтоЖол».

    Акмолинская область:

    11.03.2022 г. в 13:00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440, уч.г.Костанайской обл. – г.Державинск.

    Актюбинская область:

    10.03.2022 г. в 20:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Актобе-Атырау-гр.РФ» км. 165-330, уч. п.Шубаркудук-гр.Атырауской обл. (участок на реконструкции СП «ТОО «СинеМидасСтрой»).

    11.03.2022 г. в 11:00 «Самара-Шымкент» км. 776-1240, уч. Эко Ойл-гр.Кызылординской обл.

    11.03.2022 г. в 13:00 для грузовых и общественных видов автотранспорта на а/д «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 0-234 уч. п.Карабутак-гр.Костанайской обл.

    ЗКО:

    09.03.2022 г. в 23:50 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 72-104, уч. п.Таскала-гр.РФ.

    а/д «Самара-Шымкент» км. км. 195-251, уч. гр.РФ-г.Уральск

    10.03.2022 г. в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Атырау-Уральск» км. 189-492, уч. гр.Атырауской обл.-г.Уральск; «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4-72, уч. г.Уральск-п.Таскала; а/д «Подстепное-Федоровка-гр.РФ» км. 0-144, уч. п.Подстепное-гр.РФ.

    Карагандинская область:

    11.03.2022 г. в 13:00 в связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 137-252, уч.п.Улытау-гр.Костанайской обл

    Костанайская область:

    11.03.2022 г. в 13:00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 252-377 уч. гр.Карагандинской обл.-гр.Акмолинской обл.; «Карабутак-Комсомольское-Денисовка-Рудный-Костанай» км. 234-262, уч. гр.Актюбинской обл.-п.Жайлма.

    Кызылординская область:

    11.03.2022 г. в 11:00 (вр. Нур-Султан) в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Самара-Шымкент» км. 1240-1357, уч. гр.Актюбинской обл.-г.Аральск.

    Граждан призывают особо внимательно следить за изменениями погоды и не выезжать на дальние расстояния.

    В случае возникновения внештатных ситуаций водителям и пассажирам рекомендуется обращаться в круглосуточный call-центр АО НК КазАвтоЖол по короткому номеру 1403.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Актюбинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Кызылординская область Транспорт Безопасность Регионы Казахстана Дороги Погода
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