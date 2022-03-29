Дороги закрыли из-за метели в четырех областях Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана закрыты участки дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что на данный момент дороги закрыты в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости).

В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440 уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск.

В Западно-Казахстанской области также закрыты 2 участка: «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 76-104, уч. п. Таскала-гр.РФ.; «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4-72, уч. г.Уральск-п.Таскала.

В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 65-252 уч. п.Жезды – гр.Костанайской обл.

В Костанайской области закрыты 2 участка: «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык и «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.

Сотрудниками КазАвтоЖола ситуация на дорогах контролируется круглосуточно. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по короткому номеру 1403.