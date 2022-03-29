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    Дороги закрыли из-за метели в четырех областях Казахстана

    29 Марта 2022, 13:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четырех областях Казахстана закрыты участки дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе АО «НК «КазАвтоЖол» сообщили, что на данный момент дороги закрыты в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости).

    В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 377-440 уч. гр.Костанайской обл.-г.Державинск.

    В Западно-Казахстанской области также закрыты 2 участка: «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 76-104, уч. п. Таскала-гр.РФ.; «Уральск-Таскала-гр.РФ» км. 4-72, уч. г.Уральск-п.Таскала.

    В Карагандинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д «Жезказган-Петропавловск» км. 65-252 уч. п.Жезды – гр.Костанайской обл.

    В Костанайской области закрыты 2 участка: «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл.-г.Аркалык и «Жезказган-Петропавловск» км. 340-377 уч. г.Аркалык-гр.Акмолинской обл.

    Сотрудниками КазАвтоЖола ситуация на дорогах контролируется круглосуточно. При возникновении чрезвычайной ситуации нужно звонить по короткому номеру 1403.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акмолинская область Западно-Казахстанская область Карагандинская область Костанайская область Транспорт Погода
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