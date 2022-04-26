Дороги в ЗКО обязательно будут достроены - глава Мининдустрии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев после критики заверил, что дороги в Западно-Казахстанской области будут достроены в полном объеме к следующему году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев пояснил, с чем связаны увольнения в дорожной отрасли.

«Главой государства было дано поручение до 2022 года обеспечить проезд, потому что это связано с жизнедеятельностью людей, которые должны иметь доступ к коммуникациям. На первом этапе недостаточное финансирование не позволило провести мобилизацию. Была пандемия и неблагоприятные природные условия, но это не снимает ответственности ни с работников, ни с тех, кто был задействован в этом процессе. Дороги будут в обязательном случае достроены», - заявил журналистам Каирбек Ускенбаев во время брифинга Правительства.

Министр сообщил, что было принято решение по участкам Астрахань-Атырау, также по дороге Западно-Казахстанской области.

«Ответственные работники министерства, в том числе зампредседателя «КазАвтоЖола» постоянно будут там находиться пока не обеспечат выполнение работы в полном объеме», - подчеркнул министр.

По словам главы МИИР РК, работы по участкам были запланированы на два года: на 2022-2023 годы.

«Я вчера собрал подрядчиков и мы провели совещание, составили график. Мною дано поручение, чтобы максимально ускорили работу. Щебня и других инертных материалов, которые необходимы для строительства дорог, в ЗКО нет. Их необходимо доставлять со стороны РФ или из Актобе. Сразу возникает транспортная логистика, потому что необходимо иметь по дороге станции, на которых нужно разгружаться», - пояснил глава ведомства.

«В любом случае мы дали поручение подрядным организациям, что раз они участвуют в данном тендере, они должны были эту логистику, когда принимали и побеждали этот тендер, рассчитывать. Мы пригласили КТЖ, который оказывает всяческое содействие. Основная задача – работа подрядных организаций, потому что деньги в полном объеме мы выплачиваем. Поэтому, организацию работы они должны обеспечивать. Контроль и качество они обеспечат, поэтому дорога будет достроена. Постараемся проезд в этом году сдать, а на следующий год завершить в полном объеме», - заверил Каирбек Ускенбаев.

Как ранее сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблему плохого состояния трасс в ЗКО и незамедлительно принять все необходимые меры. Виновные в срыве установленных сроков должны быть наказаны.

За несвоевременное выполнение поручения Главы государства по ремонту дорог в Западно-Казахстанской области уволен директор филиала АО «НК «QAZAVTOJOL» в ЗКО Амир Каримбаев.