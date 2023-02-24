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    Дороги в Казахстане все еще закрыты на 18 участках республиканского значения

    24 Февраля 2023, 08:52

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 08:40 часов 24 февраля текущего года в семи областях, в связи погодными условиями, на 18 участках автодорог республиканского значения все еще действует временное ограничение движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального оператора автомобильных дорог республиканского значения.

    транспОграничение действует на 2 018 км республиканских трасс. Это 8 % от общей сети автодорог республиканского значения.

    Участки республиканских трасс закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

    На республиканской сети работает 400 единиц спецтехники и 530 дорожных рабочих.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Транспорт Дороги Погода КазАвтоЖол
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