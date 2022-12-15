Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям — КазАвтоЖол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В работах по очистке снега и обработке дорог республиканского значения пескосоляной смесью задействовано 140 единиц спецтехники и 170 человек персонала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

«Минувшей ночью израсходовано более 350 м³ пескосоляной смеси. В настоящее время работы по обработке дорожного покрытия продолжаются. Автодороги республиканского значения открыты, проезд по республиканским трассам обеспечен», - сообщили в пресс-службе компании.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий на автодорогах трех регионов страны - в Абайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской областях - ввели ограничение для движения пассажирских рейсовых автобусов и дизельных автомобилей.



