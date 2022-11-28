Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям — КазАвтоЖол

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В работах по очистке снега и обработке дорог республиканского значения песко-соляной смесью задействовано 230 единиц спецтехники и 300 человек персонала. За выходные дни израсходовано более 300 кубометров песко-соляной смеси, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

В 9 регионах нашей страны более 40 раз вводились ограничения движения по автомобильным дорогам республиканского значения. Минувшие выходные дорожники оказали помощь более чем 300 водителям, которые остались в снежном плену на республиканской трассах.

В настоящее время работы по обработке дорожного покрытия продолжаются.

Автодороги республиканского значения открыты, проезд по республиканским трассам обеспечен.

Специалисты АО «НК «КазАвтоЖол» продолжают круглосуточный мониторинг состояния проезда, для того чтобы оперативно реагировать на изменение дорожной обстановки. Только за прошедшие выходные операторами call-центра было обработано свыше 2000 звонков от пользователей республиканских трасс.



