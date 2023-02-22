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      Северо-Казахстанская область

    Дороги по всем направлениям закрыли в СКО

    22 Февраля 2023, 20:11

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области служба спасения через мобильное приложение Darmen распространила сообщение о закрытии дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С 20:00 часов из-за ухудшения погоды – метель, ограничение видимости, гололед, осадки в виде снега с дождем – закрыто движение для всех видов транспорта по всем направлениям.

    Минувшей ночью в регионе прошел дождь со снегом. Температура воздуха поднялась до 0 плюс 2 градусов. Днем в Петропавловске шел дождь, который к вечеру сменился снегопадом.

    На 23 февраля в регионе объявили штормовое предупреждение. Ожидаются снег и дождь, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

    В акимате города сообщили, что занятия для школьников первой и второй смены пройдут дистанционно.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Транспорт Безопасность Дороги Погода
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