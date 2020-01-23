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Дороги открыли в Актюбинской области
23 Января 2020 17:31
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актюбинской области с улучшением погодных условий открыты дороги во всех направлениях, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
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Как известно вчера во второй половине дня в связи с ухудшением погоды - сильной метелью со снегом были закрыты дороги во всех направлениях. За вчерашний вечер сотрудники ЧС спасли из снежного плена до 172 человек.
Департамент по ЧС рекомендует актюбинцам заранее планировать маршруты поездок и проверять свои автомобили.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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