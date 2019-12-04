+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 2 °С
Алматы: 6 °С
USD 387.07 EUR 428.95
RUB 6.04 CNY 54.93
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Дороги открыли в Актюбинской области

4 Декабря 2019 12:03
Поделиться:
Дороги открыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с улучшением погодных условий с 9:00 открыли дороги в Актюбинской области, передаёт корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

Новости по теме

Участок автодороги в Карагандинской области закрыли из-за погодных условий
Какими будут новые придорожные туалеты в Казахстане В полтора раза увеличится финансирование ремонта дорог в Карагандинской области Участок автодороги Кызылорда – Павлодар закрыли в Карагандинской области

«С 9 часов утра в связи с улучшением погодных условий снято ограничение для всех видов транспорта на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент с 843 километра у города Хромтау до 1153 километра у поселка Иргиз», - сообщила сотрудница пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.

Также с утра снято ограничение на автодороге Актобе-Болгарка-Шубаркудук.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Актюбинская область,
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив