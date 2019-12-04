Дороги открыли в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с улучшением погодных условий с 9:00 открыли дороги в Актюбинской области, передаёт корреспондент МИА Казинформ со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

«С 9 часов утра в связи с улучшением погодных условий снято ограничение для всех видов транспорта на автодороге республиканского значения Самара-Шымкент с 843 километра у города Хромтау до 1153 километра у поселка Иргиз», - сообщила сотрудница пресс-службы ДЧС Сабина Серикова.

Также с утра снято ограничение на автодороге Актобе-Болгарка-Шубаркудук.