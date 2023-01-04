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    Дороги открыли после сильной метели в Алматинской и Жетысуской областях

    4 Января 2023, 16:17

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Несколько автомобильных дорог, закрытых ранее из-за сильной метели, открыли для проезда в Алматинской и Жетысуской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    4 января с 15:00 по сообщениям Алматинского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол» и Алматинского областного филиала ТОО «Казахавтодор» открыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы - Кокпек - Коктал - Хоргос» (132-172 км) для всех видов автотранспорта.

    Также с 4 января с 11:30 открыто движение на автодороге республиканского значения «граница РФ на Екатеринбург - Алматы» (2436-2380 км, село Междуреченск - село Курты) для всех видов автотранспорта.

    Кроме того, открыто движение на автодороге республиканского значения «Алматы-Оскемен» (25-254 км, терминал-г.Талдыкорган) и на автодороге областного значения КВ-1 «Капшагай – Баканас – Карой» с 150 по 298 км, КВ-3 «Сункар – Каншенгель – Топар – Куйган» с 215 по 345 км, КВ-35 «Топар – Акжар» с 0 по 71 км для всех видов автотранспорта.

    В Жетысуской области с 15:30 открыто движение на автодорогах республиканского значения «Алматы-Оскемен»- «Кольбай - Ушарал» (480-558 км) и «Алматы-Оскемен» - «Талдыкорган - Ушарал» (287-558 км) для всех видов автотранспорта.

    В ДЧС просят граждан не пренебрегать СМС сообщениями, передаваемыми службой 112, и перед выездом в дорогу ознакомиться с прогнозом погоды, брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях и удостовериться в исправности технического состояния автотранспорта.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Дороги Погода МЧС
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