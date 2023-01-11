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    Дороги откроют для общественного и дизельного транспорта на республиканских трассах

    11 Января 2023, 08:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 11 января в 09:00 снимут ограничение движения для общественного и дизельного автотранспорта на нескольких участках республиканских трасс, передает МИА «Казинформ».

    По данным АО «НК КазАвтоЖол», в связи с улучшением погодных условий с 09:00 11 января снимается ограничение движение для общественного и дизельного автотранспорта на участках а/д республиканского значения:

    1. «Екатеринбург - Алматы» (1353-1426 км, ст.Анар – до г.Темиртау);

    2. «Екатеринбург - Алматы» (1426-1446 км, ПВП Темиртау – до г.Темиртау);

    3. «Кызылорда - Павлодар» (762 - 906 км, п.Атасу - п.Топар);

    4. «Екатеринбург - Алматы» (1492-2005 км, г. Караганда – границы с Жамбылской областью);

    5. «Кызылорда-Павлодар» (967 - 1135 км, г.Караганда - граница Павлодарской области);

    6. «Нур-Султан – Кабанбай батыра – Нура – Темиртау» (51-266 км, граница Акмолинской области – г.Темиртау);

    7. «Караганда-Аягоз-Бугаз» (17 - 320 км, г.Караганда – граница Абайской области);

    8. «Калкаман-Баянаул-Умиткер-Ботакара» (231 - 324 км, граница Павлодарской области - п.Ботакара).

    Кроме того, с 09:00 в связи со стабилизацией погодных условий открыто движение на автодорогах республиканского значения по всем направлениям из города Астана.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Транспорт Дороги
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