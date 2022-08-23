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    Дороги около школ проверяют полицейские в Нур-Султане

    23 Августа 2022, 13:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей, закрепления навыков безопасного поведения их на улицах и дорогах, сохранения жизни и здоровья, а также привлечения внимания водителей к детскому дорожно-транспортному травматизму в период с 22 августа по 12 сентября текущего года, проходит республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание - дети!». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции г.Нур-Султана.

    В ходе данного мероприятия полицейскими проводится обследование прилегающей территории объектов образования, по результатам будут выданы предписания.

    Согласно предписаниям акиматом столицы ведется обустройство пешеходных тротуаров вблизи школ, восстановление дорожного полотна и искусственных дорожных неровностей для обеспечения безопасного движения школьников. Наносится разметка на пешеходных переходах и устанавливаются дорожные знаки.

    Указанные меры позволят обеспечить безопасность детей на дорогах, концентрируя внимание водителей на разметки и знаки, а также принудительно снижая скорость перед пешеходными переходами за счет искусственных неровностей.

    Автор:

    Алла Серикбаева

    ДТП Транспорт Общество Дороги
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