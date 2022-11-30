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    Дороги на БАО и Шымбулак закрыли из-за угрозы схода лавин

    30 Ноября 2022, 19:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы сообщили, что из-за угрозы схода лавин в целях обеспечения безопасности дороги на Большое Алматинское озеро и Шымбулак в настоящее время закрыты. Выставлены блокпосты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    РГП «Казгидромет» информирует, что 29-30 ноября, в связи с выпадением осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы возможен сход снежных лавин.

    Спасатели призывают жителей не выходить на заснеженные склоны гор, чтобы не спровоцировать лавину, а также соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы.

    «В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильном ветре, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды. Если вы уже в горах, быть не6обходимо внимательным и следить за изменением погодных условий. Если вы заметили на склонах гор подвижки снега, окатыши из снега, то в горы лучше не идти – это говорит о том, что снег находится в неустойчивом состоянии, возможен сход лавин», - напомнили в пресс-службе ДЧС Алматы.


    Фото из открытых источников

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Дороги Погода ДЧС
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