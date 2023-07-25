Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Дороги, инженерные сети и соцобъекты на 10 млрд тенге будут построены в Актюбинской области

    25 Июля 2023, 10:01

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» в 63 селах с населением более 120 тыс. человек реализовано 148 проектов на сумму 19 млрд тенге, создано около 3 000 новых рабочих мест, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    В текущем году планируется реализация 62 проектов на сумму 10 млрд тенге в 34 сельских населенных пунктах. В частности, предусмотрены строительство и ремонт автомобильных дорог общей протяженностью 64 км, 53 км инженерных сетей и 28 социальных объектов. Это позволит улучшить качество жизни более 105 тысяч жителей населенных пунктов, создать 450 рабочих мест.

    Также ведутся работы по восстановлению аварийных плотин. В текущем году запланирован капитальный ремонт 8 плотин.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Актюбинская область Строительство Транспорт Дороги Ауыл – Ел бесігі Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Дорожное строительство интенсивно ведется в Кызылординской области
    На какой стадии проекты по пробивке Абая, Толе би и Жубанова в Алматы
    2,4 трлн тенге потратят на строительство новых школ в Казахстане
    В Атырауской области с начала 2022 года создано 17 тысяч новых рабочих мест
    Популярное
    1 Трагическая экскурсия в Москве: Посольство Казахстана в России прокомментировало инцидент
    2 Систему оплаты за проезд в общественном транспорте хотят поменять в Астане
    3 Пригожин и Уткин находились на борту разбившегося в России самолета
    4 10 человек погибли при крушении частного самолета в России
    5 По 50 тысяч тенге к празднику получат лица с инвалидностью в Актюбинской области